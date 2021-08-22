Sosyal medyada hakkında çıkan iddialara göre eşini uzun süredir darp eden ve son olarak da öldürme teşebbüsünde bulunan Alper Tasalı, eşinin olanları Twitter hesabından açıklaması üzerine gündeme oturdu. İnsanlar Alper Tasalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Alper Tasalı tutuklandı mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

ALPER TASALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyanın gündemine oturan Alper Tasal'nın Zonguldak'lı olduğu ve İstanbul'da yaşadığı biliniyor. Namık Kemal Üniversitesi'nde yüksek öğrenim gördüğü belirtilen Tasalı'nın daha önceden eski eşini kaçırdığı gerekçesi ile bir gün nezarette kaldığı, ardından serbest kaldığı biliniyor. Alper Tasalı'nın kaç yaşında olduğu bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

ALPER TASALI TUTUKLANDI MI?

Daha önce eski eşini de kaçırdığı ve bu yüzden 1 gün boyunca nezarethanede kaldığı bilinen Alper Tasalı, eşi Fatma Yasak'ı öldürmek üzere kaçırmasının ardından polis ekiplerince yakalanarak nezarete götürülmüştü. Ancak sonrasında adliyeye götürülen Tasalı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildiği ifade ediliyor. Bu kararın üzerine ise sosyal medyada #AlperTasalıtutuklansın etiketi gündeme yükseldi.