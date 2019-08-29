Alperen Duymaz ödül töreninde heyecanlandı
Oynadığı dizinin ödül alması nedeniyle Güney Kore'ye giden Alperen Duymaz sahneye çıkarken heyecanına yenik düştü. Yakışıklı oyuncu ödülü aldığı sırada konuşmakta zorlandı.
Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülünü alan Alperen Duymaz ‘Gümüş Ödül'e layık görüldü. Alperen Duymaz Türkiye'ye gururla döndü
HEYECANDAN KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?
Alperen Duymaz 3 Kasım 1992 doğumlu, Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti.
Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı.
Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdı.
ALPEREN DUYMAZ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
TV Dizileri
2015 Acı Aşk - Ali Köklükaya
2015-2016 Tatlı Küçük Yalancılar - Cesur
2016-2017 Bodrum Masalı - Ateș Ergüven
2018 Çukur - Amir Emrah
2018-2019 - Çarpışma - Kerem Korkmaz
TV Filmleri
2018 Direniş - Karatay Kutay
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