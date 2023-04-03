Alpha Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alpha Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alpha Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alpha Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alpha Camara 25 Mart 2003 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Gine uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alpha Camara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alpha Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alpha Camara'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alpha Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alpha Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B
Alpha Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alpha Camara şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Stade Lavallois (2011-2017), SCO Angers (2017-2021)
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