Alpha İkbadaga İgbudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alpha İkbadaga İgbudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alpha İkbadaga İgbudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alpha İkbadaga İgbudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alpha İkbadaga İgbudu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alpha İkbadaga İgbudu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Alpha İkbadaga İgbudu'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alpha İkbadaga İgbudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alpha İkbadaga İgbudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Kanemi Warriors
Alpha İkbadaga İgbudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alpha İkbadaga İgbudu şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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