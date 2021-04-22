Alpha pistlere çıkmaya hazır! Ünlü Pilot Ertuğrul Makena’nın sponsoru belli oldu

Ünlü Pilot Ertuğrul Makena" nın Otomobil Sporları camiasında uzun süredir konuşulan ve 2 yıldır merakla beklenen projesi Alpha'nın pistlere çıkmaya hazır olduğu açıklandı. Benzerlerinin dünyanın en büyük organizasyonlarında yarıştığı Alpha, 1200HP gücünde, profesyonel bir Formula aracı. Aracın motoru ve alt yapısı ise pistlerdeki heyecanı ikiye katlamış durumda. GTR VR38 DETT Twin Turbo Motor ile yarışacak araç, dünyadaki nadir örneklerinden biri. Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan Tatko Holding, Lastik Park Markası ile Alpha'nın ve Ertuğrul Makena'nın Ana Sponsorluğunu açıkladı.

Konuyu değerlendiren Tatko Lastik A.Ş. Kanal Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Şener, "Türkiye'nin en büyük çok markalı perakende lastik zincirinin kurucusu olarak, 10'uncu yılını kutladığımız Lastik Park'ın aktivitelerine şimdi de Drift Sponsorluğu ile devam ediyoruz" dedi.

"İZLEYENLER EKRAN BAŞINA KİLİTLENECEK"

Sponsorluk anlaşmanı değerlendiren Pilot Ertuğrul Makena, "Firmanın logosuyla çok daha dinamik bir tasarıma bürünen Alpha'nın tüm izleyenleri heyecanlandıracağına inancımız tam. Firma ile gerçekleştireceğimiz sponsorluk kapsamında izleyenleri ekran başına kitleyecek adrenalin dolu sürpriz anlar ve etkinlikler planlıyoruz. Vizyonumuza ortak olarak, Drift Sporu'na verdiği destek için firmaya, tüm Alpha ekibi adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı