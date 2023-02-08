Alpi Diş Hastanelerinden depremzedelere yardım! Tırlar yola çıktı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saat 04.17 sularında meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası 10 il de büyük hasar oluşmuştu. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve göçük altında yaşam mücadelesi veren binlerce vatandaş yardım bekliyor. Deprem bölgesine giden binlerce tır ve arama kurtarma ekipleri son sürat çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgesinde havaların da 0'ın altında seyretmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor ve soğuk havaya karşı da mücadele vermek zorunda kalıyorlar.

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ALPİ DİŞ'DEN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ELİ

Arama kurtarma ekiplerinin de yer aldığı bölgede birçok yardım malzemesine ihtiyaç duyuluyor. Tüm Türkiye ve dünya afet bölgesine yardım eli uzatmışken Pendik'te hayırseverliğiyle bilinen Pendik'in önde gelen iş adamlarından Alpi Diş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin'de bu duruma sessiz kalmadı. Alpi Diş yardım tırları ilk gün organize edilip deprem bölgesine ulaştırıldı. Bizzat Murat Şahin ve Başhekim Kürşat Şahin başkanlığında tırlar ile yardım malzemesi ve kurtarma ekipmanları ile birlikte bugün deprem bölgesine hareket etti.

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"YARALARINA BİR NEBZE MERHEM OLMAK ADINA..."

Siyasetçi İşadamı Alpi Diş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin yaptığı kısa açıklamada "Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve yaralarına bir nebzede merhem olabilmek adına, birlik ve beraberlik içerisinde Alpi Diş ailesi olarak biz de bir TIR dolusu çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile yardımda bulunuyoruz" dedi.

Murat Şahin Alpi Diş ailesi ve Pendikli vatandaşlar adına teşekkür mesajı yayınladı: "Alpi Diş ailesini destek olma vesilesi kılan bu gücü sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, kıymetli Pendikli hemşerilerimize şükranlar sunar teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

"YANAN BÜYÜK ATEŞTEN HABERİN YOK MU?"

Ayrıca Murat Şahin sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Senin yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakmadın mı? Ne kadar büyük, senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki?

Bir damla su taşıyan karınca:

Olsun, hiç olmazsa hangi taraftan olduğum anlaşılır."