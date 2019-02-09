Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi. Müjdeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, komisyon, 12 üyeden oluşacak. Çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi. Ayrıca , komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

ALS, SMA, DMD, MS İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU NE YAPACAK?

Meclis Araştırma Komisyonu'nda, hastalıkların bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunlar ve çözümler belirlenecek. Müjdeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.