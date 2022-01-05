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Alşimi ne demek, TDK'ya göre Alşimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alşimi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alşimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alşimi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alşimi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alşimi ne demek, TDK'ya göre Alşimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alşimi ne demek? Alşimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alşimi kelimesi. Peki alşimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alşimi nedir, alşimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ALŞİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alşimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Alşimi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alşimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya

ALŞİMİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Alşimi birtakım metallerin bulunmasına yol açtığı için kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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