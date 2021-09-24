Altay 2-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de futbol heyecanı 7. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde ise Altay, evinde ligde lider durumda olan Beşiktaş'ı ağırladı. İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı ve müthiş bir heyecana sahne olan maçta Beşiktaş öne geçse de skoru koruyamadı. Altay skoru çevirerek sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Altay, puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla lider olurken, Beşiktaş 14 puanda kaldı.

ALTAY 2-1 BEŞİKTAŞ

20' Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda seken top Kenan Karaman'ın eline çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Fırat Aydınus ilk etapta golü verse de VAR kararı sonrası gol iptal edildi.

47' Beşiktaş ikinci devreye golle başladı. Björkander'in hatalı pasında araya giren Güven Yalçın önce kaleci Lis'i geçti ancak açısı kapandı, daha sonrasında doğru açıyı bulan Güven vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

57' N'Sakala yine kendi sahasında top kaybı yaptı, araya giren Bamba altıpas içerisindeki Kappel'i gördü ve tecrübeli futbolcu skora dengeyi getirdi.

88' Kappel savunma arkasına koşan Bamba'yı müthiş gördü, çok iyi de bir uzun pas yolladı. Bamba da bu pası asiste çevirdi, Mert'e çarpan top ağlarla buluştu. Altay 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca kazanan taraf Altay oldu.