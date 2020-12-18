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  3. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, tedavisine evde devam edecek

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, tedavisine evde devam edecek

Korona virüse yakalanan ve durumu ciddileşince hastaneye kaldırılan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 10 günlük sürecin ardından taburcu oldu.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, tedavisine evde devam edecek

Korona virüse yakalanan ve durumu ciddileşince hastaneye kaldırılan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 10 günlük sürecin ardından taburcu oldu.

3 Aralık'ta korona virüs testi pozitif çıkan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, durumunun hızla ilerlemesi sebebiyle 7 Aralık'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müşahede altına alınmıştı. Aradan geçen 10 günlük süreçte 31 yaşındaki Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinde olumlu gelişmeler kaydedildi ve bugün taburcu edildi. Kalan 10 günlük kısımda tedavisine evde devam edecek olan Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak durumu ile ilgili taraftarları bilgilendirdi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, tedavisine evde devam edecek

Ekmekçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2 hafta boyunca hastanede süren Covid-19 tedavim olumlu şekilde ilerlemekte olup, tedavimin kalan 10 günlük kısmına evimde devam edeceğim. Bu süreçte beni ve ailemi telefonla arayarak şifa temennilerini sunan, sosyal medya mesajlarında geçmiş olsun dileklerini iletmek suretiyle her zaman yanımda olup bana güç veren, dualarını esirgemeyen akraba, dost ve çalışma arkadaşlarıma, Büyük Altay Camiası'na, futbol camiamız ile iş dünyamızın değerli temsilcilerine, saygı değer basın mensuplarına ve son olarak zor şartlar altında özveriyle çalışan kahraman sağlık çalışanlarına şahsım ve Ekmekçioğlu ailesi adına yürekten teşekkür ederim. Covid-19 pandemi döneminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreci devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim."

Onur Çelik
Spor Editörü


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