Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Altay ile Samsunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Altay - Samsunspor maçı canlı izle | Altay - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Altay - Samsunspor maçı 12 Ağustos 2022 Cuma günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 21.00 başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapıyor.

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ