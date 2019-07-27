Altın alacaklar dikkat! Uyanık kuyumcuların tuzağına düşmeyin

Yazın sezonunun gelmesiyle birikte düğünler de iyice çoğalmaya başladı. Bundan dolayı tavandaşlar kuyumculara akın etmeye başladı. Ama bu noktada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Çünkü altın takacağım derken dolandırılmayın

Bazı uyanık kuyumcular altının ayar’ına el attı. Son günlerde Kapalıçarşı’dan altın alan vatandaşlar bazı kuyumcuların bileziğin fiyatının 22 ayar yerine 24 ayar üzerinden hesaplandığını söyleyerek şikâyet ediyor.

KapalIçarşı’da bazı uyanık kuyumcular altının ‘ayar’ına el attı. 22 ayar altını 24 ayar fiyatına satan bazı fırsatçılar vatandaştan haksız yere para alıyorlar.

300-400 LİRA FAZLADAN PARA İSTİYORLAR

Son günlerde altın alan vatandaşların şikâyetleri üzerine Kapalıçarşı’da bir araştırma yapıldı. Bazı uyanık kuyumcuların 22 ayar bir bilezik için 300-400 lira fazla para isteği görüldü.

TANIDIK KUYUMCULARA GİDİLMELİ

Bazı art niyetlilerin bunu yaptığına dikkat çeken Kapalıçarşı esnafı vatandaşı farklı kuyumculardan fiyat alma ve tanıdık kuyumcular gidilmesi konusunda uyardı.

Vatandaştan haksız yere kazanç sağlayan fırsatçı kuyumcular için Kuyumcular Odası’nın harekete geçmesi bekleniyor.