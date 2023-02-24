Altin Bytyci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altin Bytyci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altin Bytyci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altin Bytyci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altin Bytyci 14 Ocak 2001 tarihinde Nishor şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Altin Bytyçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altin Bytyci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N11 Sports Management yapmaktadır. Altin Bytyci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 12 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Altin Bytyci'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Altin Bytyci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altin Bytyci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Altin Bytyci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altin Bytyci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında KF Laçi

2 Şubat 2019 yılında FC Besa

7 Şubat 2020 yılında Medjimurje

12 Eylül 2020 yılında FK Kukësi

Altin Bytyci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altin Bytyci şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Altin Bytyci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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