Altın fiyatları imitasyona ilgiyi artırdı

Altın fiyatlarında yaşanan artış, Van'da imitasyon ürünlere olan ilgiyi artırdı.

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Altın fiyatları imitasyona ilgiyi artırdı

Altın fiyatlarında yaşanan artış, Van'da imitasyon ürünlere olan ilgiyi artırdı.

Van'da altın suyuna batırılmış imitasyon ürünlere ilgi gün geçtikçe artıyor. Yaz ayları ile birlikte düğün sezonunun başlamasının yanında son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış, imitasyon ürünlere olan ilgiyi daha da artırdı. Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 10-15 bin TL'ye vatandaşlara sunuluyor. İmitasyon altınları satan satıcıların yaşanan yoğunluktan dolayı yüzü gülerken, vatandaşlar ise uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor. Renk, ağırlık ve görüntü itibari ile gerçek altına benzeyen imitasyon takıların gelişen bir sektör olduğunu ifade eden esnaf, müşterilerinin çeşit ve model olarak kuyumcudan isteyip de alamadığı her türlü takıyı kendilerinde bulabildiğini belirtti.

Yaklaşık 7 yıldır imitasyon satarak geçimini sağlayan Zerya Takı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Borak, "Doğu" denildiğinde akla yöresel düğünlerin ve düğünlerde giyilen yöresel kıyafetlerin geldiğini ifade ederek, bu kıyafetlerin üzerine aksesuarların şart olduğunu söyledi. Yöresel kıyafetlerin üzerine aksesuar olarak kiminin altın kiminin ise imitasyon taktığını ifade eden Borak, son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış nedeniyle artık insanların imitasyona daha çok yöneldiğini belirtti. Borak, "Altın fiyatlarındaki artış bizim sektöre olumlu yansıyor. Bizim sektörde de olumlu sonuçlar alıyoruz. Milletin talebine göre kendilerine hizmet veriyoruz. Hizmetimiz de karşılık buluyor, memnunuz" dedi.

İmitasyon ürünlerin yüzde 80'inin pirinç bakırından ve kuyumcu ustaları tarafından Türkiye'de yapıldığını belirten Borak, bu ürünlerin bire bir ürünler olduğunu söyledi. Altın ile imitasyon ürünleri arasındaki farka değinen Borak, "Biri değerli maden olan altından yapılıyor, diğeri ise değersiz bir maden olan pirinç bakırından yapılıyor. Altının gramı belli. Gramaja vurduğumuzda bir düğüne en az yarım kilo altın gidiyor. Bu da büyük bir maliyet oluyor. Tabii bir düğünün maliyeti sadece altınla da bitmiyor. Diğer masraflarla beraber bir düğün yaklaşık 600 bin TL'ye mal oluyor. Bizde ise kemerinden, bileziğinden, setinden, kolyesinden, yüzüğünden, küpesinden, bilekliğinden ve saatinden hepsi toplam 15 bin TL'yi bulmaz. Bu da insanların isteğine, talebine göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

En çok kemerlere ilgi olduğunu ifade eden Borak, "En çok yöresel kıyafetler üzerine takılan kemerlere ilgi var. Bunun yanında yeni evlenen çiftlere setler, kolye ve bilezikler de veriyoruz. Milletin ilgisini karşılayabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Altın fiyatları imitasyona ilgiyi artırdı

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