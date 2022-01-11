Altın isminin anlamı nedir, Altın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Altın isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Altın ismi ne demek, Altın ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Altın isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Altın İsminin anlamı nedir? TDK Altın anlamı:

Altın ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim, kimya Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au).

2. sıfat Bu elementten yapılmış: "Kolundaki altın künye, okuduğu kâğıdın üzerine sürtünüyor." - Ahmet Ümit

3. isim Altından yapılmış sikke:Çocuğa bir altın taktı.

4. sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: Altın ses.

Altın İsmi Kuranda geçiyor mu?

Altın ismi kuranda geçmemektedir.

Altın isminin kökeni:

Altın ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1996 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Altın isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Altın isminin rengi:

Ametist

Altın ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Altın isminin Harf Analizi Nedir ?

Altın ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

T : Hayalperest, tembel,

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

Altın isminin Numerolojisi Kaçtır?

Altın ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

L : 15

T : 24

I : 11

N : 17

= 68 – Altın İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Altın isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Altın ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Altın isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 L: 3 T: 2 I: 9 N: 5 = 20

2 + 0 = 2 Kader sayısıdır

Altın isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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