Altın Varak ne demek, TDK'ya göre Altın Varak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Altın varak ne demek? Altın varak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi altın varak kelimesi. Peki altın varak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre altın varak nedir, altın varak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALTIN VARAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Altın varak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre altın varak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Varak

