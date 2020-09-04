Altın ve Gümüşte devlet hakkı oranı yüzde 25 arttı

Altın ve gümüşteki devlet hakkı oranı yüzde 25'e yükseldi. Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 olarak belirlenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

30 YILIN REKORU

Altın ithalatı ağustos ayında aylık bazda yüzde 394 artarak 1989 yılından bu yana en yüksek artışını gerçekleştirdi. Türkiye'ye geçen ay 4.08 milyar dolarlık altın girişi yaşandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "3213 sayılı Maden Kanunu'na ekli (3) sayılı tablo kapsamında dördüncü grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına, adı geçen kanunun 14'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.