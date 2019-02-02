Borsa İstanbul'un bu haftaki kapanışında dolar ve euro değer kaybetti, hisse senedi ve altın sahiplerinin ise yüzünü güldürdü. İşte Borsa İstanbul dolar, euro ve altın'da bu haftanın kapanış seviyeleri...



Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,12 ve altın yüzde 1 değer kazanırken, dolar yüzde 1,31 ve euro yüzde 0,37 değer kaybetti.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 105.930,20, en düşük 101.077,10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,12 artışla 102.937,14 puandan tamamladı.



ALTIN HAFTAYI YÜKSEK DEĞERLE KAPATTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 artışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 değer kazancıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 357,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya yükseldi.



DOLAR VE EURO BU HAFTA DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 azalarak 5,2130 liraya, euro da yüzde 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştü. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.