Altının kilogramı önceki kapanışa göre 1 milyon 47 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 33 bin lira, en yüksek 1 milyon 52 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 düşüşle 1 milyon 47 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 315 milyon 235 bin 446,01 lira, işlem miktarı ise 2.226,00 kilogram oldu.

ALTIN'IN KİLO GRAMI DÜŞÜŞTE

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 333 milyon 374 bin 189,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: