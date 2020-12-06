Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig 12. hafta maçlarında heyecan sürüyor. Pazar günü oynanacak maçlar arasında bulunan Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde, bu sezonun en büyük iki şampiyonluk adayı karşı karşıya geliyor. Lider Altınordu, bu mücadeleye kadar 11 maçta, 23 puan topladı ve ligin zirvesindeki yerini aldı. Ankara ekibi Keçiörengücü ise Altınordu'nun yalnızca 2 puan gerisinde 21 puanla 2. sırada bulunuyor. Liderlik için oldukça değerli bir maç olan Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçının ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Bu ligde Altınordu evinde 4 maçtır kazanıyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Ankara Keçiörengücü toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Peki, Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTINORDU - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. hafta oynanacak olan Altınordu - Ankara Keçiörengücü mücadelesi, bu akşam saat 16.00'da futbolseverler ile buluşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin karşılaşmasını hakem, Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Kağan Çalışır ve Kemal Elmas üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı da Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.