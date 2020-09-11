TFF 1. Lig'in başarılı ekiplerinden Altınordu yeni sezon formalarını tanıttı. TFF 1. Lig'de yeni sezona Menemenspor deplasmanında girecek olan Altınordu, 2020-2021 sezonu formalarıyla büyük beğeni topladı. "İçinde İzmir Var" sloganıyla görücüye çıkan formalar, taraftarlar tarafından oldukça büyük ilgi gördü. 3 adet forma ile tanıtımı gerçekleştiren Altınordu, paylaşımlarını "Her açıdan bir başka güzel, çünkü #İçindeİzmirVar" diyerek yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takımımızın Cuma günü başlayacak 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptık. #İçindeİzmirVar temalı formalarımızda İzmir'in tarihi simgesi Saat Kulesi, Kordonboyu'nun eşsiz dalgalı kaldırımları ve denize çıkan çizgi çizgi sokakları bulunuyor. Nike ve Samuray Spor tarafından hazırlanan formalarımızın tanıtımında oyuncularımız Oğulcan Ülgün, Erhan Erentürk, Ravil Tagir ve Burak İnce yer aldı. "BİZ" adını verdiğimiz "kaynaşma" sezonuna uygun olarak Altınordu Futbol Akademisi’nde eğitimlerini sürdüren evlatlarımızın da oynadığı tanıtım filmi ise sosyal medyada büyük beğeni topladı." ifadeleri yer aldı.

İŞTE ALTINORDU'NUN YENİ SEZON FORMALARI

Henüz 2020-2021 sezonu için tanıtılan fotoğrafların mağaza fiyatları belli olmadı. Formalar mağazalarda satışa sunulduğunda haberimizi güncelleyeceğiz. Tanıtımı yapılan formalar şöyle: