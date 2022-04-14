Altınözü ne demek, TDK'ya göre Altınözü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Altınözü ne demek? Altınözü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Altınözü kelimesi. Peki Altınözü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Altınözü nedir, Altınözü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALTINÖZÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Altınözü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Altınözü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hatay iline bağlı ilçelerden biri

