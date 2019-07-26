Altıntaş’ta Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri Toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Kaymakamlığı, Altıntaş Kaymakamlığı, Dumlupınar Belediye Başkanlığı'nın birlikte yürütmüş olduğu projeler hakkında toplantı yapıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ın yaptığı değerlendirme toplantısı Altıntaş Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda projenin en önemli kısımlarından olan ana yollar üzerindeki yönlendirme levhalarının son hali ve önümüzdeki haftalarda montajı yapılacak olan levhaların yerlerinin tespiti ile alakalı konularda istişareler yapıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç yaptığı açıklamada, "Proje ile İzmir-Ankara ve Kütahya yolları üzerine farkındalık oluşturucu milli duyguları harekete geçirecek tabela, yazı ve yönlendirme levhaları ile Şehitliklerimizdeki ziyaretçi sayısını artırmak ve bölgenin yurt çapında tanıtımını yapmak amaçlanmıştır" diye konuştu.