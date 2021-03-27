Alüminyum imalat işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Alüminyum imalat işçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alüminyum imalat işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Alüminyum imalat işçisi Maaşları

Alüminyum imalat işçisi maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük Alüminyum imalat işçisi maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Alüminyum imalat işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesinde eğitim bu meslek için yeterlidir.

Alüminyum imalat işçisi Ne İş Yapar?

Alüminyum imalat işçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Alüminyum imalat işçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar alt ana grubudur.

Meslek Grubu:

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubudur.

Alüminyum imalat işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Alüminyum imalat işçisi mesleğinin meslek kodu 7213.28 olarak belirlenmiştir

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