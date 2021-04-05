Alüminyum Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Alüminyum Kaynakçısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren iş talimatlarına göre kaynak işlerini yapan nitelikli kişidir.

Alüminyum Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alüminyum Kaynakçısı Maaşları

Alüminyum Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Alüminyum Kaynakçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim düzeyi eğitim durumu yeterlidir.

Alüminyum Kaynakçısı Ne İş Yapar?

Alüminyum Kaynakçısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaynak edilecek malzemenin cinsine göre kaynak yöntemi (MIG, TIG, gazaltı, tozaltı, oksijen) seçmek,

b) Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre uygun kaynak yapmak,

c) Ön ısıtma metotlarını uygulamak,

d) Kaynak tertibatının herhangi bir arızasını rapor etmek,

e) Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi bilmek,

f) Kaynak ile ilgili temel elektrik bilgisine sahip olmak,

g) Kaynak dikişi ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçimi hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Kaynak akımı tipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Kaynak arkının ve banyosunun hava akımlarından korunmasının önemini bilmek,

k) Kaynaklanabilirlik yönünden ana malzemeleri tanımak,

l) Kaynak kusurları ve sebeplerini bilmek,

m)Kaynak kusurlarını önleme ve giderme yollarını bilmek,

n) Kaynak makinesine bağlı temel bileşenlerin ve teçhizatın montajını yapmak,

o) Nozul ve temas ucunun (kontak memesi) bakımını yapmak,

p) Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlamak,

q) Kaynak teli, elektrotlarının çeşit ve boyutlarının seçimini yapmak,

r) Kaynaklanacak parçaların kaynak ağzı hazırlığını yapmak,

s) Kaynak dikişi ölçü aletlerini kullanmak,

t) Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli temizliği yapmak ve monte etmek,

u) Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapmak,

v) Ana malzeme ve kaynak telini uygun koşullarda muhafaza etmek,

w) Kaynak elektrot ucunun hazırlanması ve konumlandırılması hakkında bilgi sahibi olmak,

x) Kaynak telinin ergimiş ucunu koruyucu gaz bölgesinden çıkarmadan uygun hızda beslemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Alüminyum Kaynakçısı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Alüminyum Kaynakçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Alüminyum Kaynakçısı mesleğinin meslek kodu 7212.41 olarak belirlenmiştir

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