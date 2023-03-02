Alvaro Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Bustos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Bustos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Bustos 26 Haziran 1995 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Bustos Sandoval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Bustos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Alvaro Bustos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Bustos'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Bustos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Bustos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Bustos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Bustos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting B

3 Ağustos 2016 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2017 yılında Sporting Gijón

28 Temmuz 2017 yılında Gimnàstic

3 Ocak 2018 yılında Mallorca

29 Ağustos 2018 yılında R. Majadahonda

30 Ocak 2019 yılında Mallorca

31 Ocak 2019 yılında Pontevedra

30 Haziran 2019 yılında Mallorca

14 Temmuz 2019 yılında Pontevedra

15 Ağustos 2020 yılında Racing

15 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Alvaro Bustos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Bustos şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Alvaro Bustos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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