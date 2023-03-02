Alvaro Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Bustos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alvaro Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Bustos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Bustos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Bustos 26 Haziran 1995 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Bustos Sandoval şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Bustos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Alvaro Bustos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Bustos'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Bustos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Bustos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Bustos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Bustos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting B

3 Ağustos 2016 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2017 yılında Sporting Gijón

28 Temmuz 2017 yılında Gimnàstic

3 Ocak 2018 yılında Mallorca

29 Ağustos 2018 yılında R. Majadahonda

30 Ocak 2019 yılında Mallorca

31 Ocak 2019 yılında Pontevedra

30 Haziran 2019 yılında Mallorca

14 Temmuz 2019 yılında Pontevedra

15 Ağustos 2020 yılında Racing

15 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Alvaro Bustos kimdir

Alvaro Bustos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Bustos şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Alvaro Bustos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alvaro Bustos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Son Haberler
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
EYT mesaisi hızlı başladı, SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu
EYT mesaisi hızlı başladı, SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu
Kuş gribi geri mi dönüyor? Tayvan'dan sonra Denizli ve Afyon'da da kuş gribi alarmı verdi!
Kuş gribi geri mi dönüyor? Tayvan'dan sonra Denizli ve Afyon'da da kuş gribi alarmı verdi!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Çok Okunanlar
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Yorumlananlar
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!