Alvaro Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Carrillo 6 Nisan 2002 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Carrillo Alacid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Carrillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Alvaro Carrillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Carrillo'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Carrillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvarocarrilllo/

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Alvaro Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Carrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Carrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

1 Ekim 2020 yılında RM Kastilya

Alvaro Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Carrillo şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alvaro Carrillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Barnés (2007-2014), Real Murcia (2014-2015), Real Madrid (2015-)

İspanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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