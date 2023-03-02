Alvaro Leiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Leiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Leiva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Leiva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Leiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Leiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Leiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Leiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Leiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Leiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Leiva 28 Aralık 2004 tarihinde Algeciras şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Leiva Alemany şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Leiva Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Alvaro Leiva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Leiva'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Leiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Leiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Leiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Leiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Algeciras U19

18 Ağustos 2021 yılında Algeciras CF

14 Temmuz 2022 yılında RM Kastilya

Alvaro Leiva kimdir

Alvaro Leiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Leiva şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Algeciras CF (2017-2022)

Alvaro Leiva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alvaro Leiva nereli

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