Alvaro Madrid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Madrid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Madrid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Madrid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Madrid 5 Nisan 1995 tarihinde Valparaiso şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Madrid Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Alvaro Madrid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Mayıs 2012 tarihinde katılmıştır. Alvaro Madrid'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Madrid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Madrid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Madrid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Madrid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında CD Everton

1 Temmuz 2016 yılında La Calera

30 Haziran 2017 yılında CD Everton

Alvaro Madrid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Madrid şuan CD Everton takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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