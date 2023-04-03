Alvi Adilkhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvi Adilkhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvi Adilkhanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvi Adilkhanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvi Adilkhanov 9 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Адилханов Альви Мусаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvi Adilkhanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvi Adilkhanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Alvi Adilkhanov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvi Adilkhanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvi Adilkhanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvi Adilkhanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvi Adilkhanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2020 yılında Akhmat II

Alvi Adilkhanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvi Adilkhanov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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