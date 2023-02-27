Alvis Sorokins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvis Sorokins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvis Sorokins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvis Sorokins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvis Sorokins 9 Şubat 2001 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvis Sorokins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvis Sorokins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Alvis Sorokins'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvis Sorokins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvis Sorokins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvis Sorokins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvis Sorokins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Metta

20 Temmuz 2020 yılında Leevon

31 Aralık 2020 yılında Metta

3 Ağustos 2021 yılında Skanste

1 Mart 2022 yılında Metta

Alvis Sorokins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvis Sorokins şuan FK Metta takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Alvis Sorokins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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