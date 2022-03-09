Alyan ne demek, TDK'ya göre Alyan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alyan ne demek? Alyan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alyan kelimesi. Peki alyan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alyan nedir, alyan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alyan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alyan kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre alyan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cıvataları çıkarıp takmaya yarayan, altıgen kesitli, L biçiminde alet



ALYAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- alyan anahtarı

