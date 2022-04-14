Alyon ne demek, TDK'ya göre Alyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alyon ne demek? Alyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alyon kelimesi. Peki alyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alyon nedir, alyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok zengin (kimse)



ALYON KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- alyon kesilmek

