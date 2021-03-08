Amaç isminin anlamı nedir, Amaç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Amaç isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Amaç ismi ne demek, Amaç ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Amaç isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Amaç İsminin anlamı nedir? TDK Amaç anlamı:

Adak ismi Türk Dil Kurumu'nda ulaşmak istenilen sonuç, maksat; bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon; gaye, hedef anlamlarında kullanılmaktadır.

Amaç İsmi Kuranda geçiyor mu?

Amaç ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Amaç isminin kökeni:

Amaç ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Amaç ismi 89 kişide bulunmaktadır.

Amaç isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Amaç isminin rengi:

Lacivert

Amaç ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Amaç isminin Harf Analizi Nedir ?

Amaç ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

Amaç isminin Numerolojisi Kaçtır?

Amaç ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

M : 16

A : 1

Ç : 4

= 22 – Amaç İsminin Numeroloji Toplamı 22’dir.

Amaç ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Amaç isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Amaç isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 M: 4 A: 1 Ç: 3 = 9

9 + 0 = 9 Kader sayısıdır

Amaç isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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