Amadou Kassarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Kassarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Kassarate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amadou Kassarate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amadou Kassarate 14 Ocak 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Senegal,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amadou Kassarate Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro-soccer-scout.com yapmaktadır. Amadou Kassarate, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amadou Kassarate'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amadou Kassarate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amadou Kassarate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2015 yılında Walton Casuals
1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2016 yılında Dumbarton U20
14 Temmuz 2016 yılında Dumbarton FC
30 Eylül 2016 yılında Kirkintilloch
15 Ocak 2017 yılında Dumbarton FC
3 Şubat 2017 yılında Stranraer
6 Mayıs 2017 yılında Dumbarton FC
1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz
5 Ekim 2018 yılında Thesprotos
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
2 Kasım 2019 yılında Cheshunt
5 Ağustos 2022 yılında Welling Utd.
Amadou Kassarate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amadou Kassarate şuan Welling United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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