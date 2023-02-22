Amah Chibundu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amah Chibundu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amah Chibundu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amah Chibundu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amah Chibundu 9 Eylül 1998 tarihinde Umahia, Abia State şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Amah Kingsley Chibundu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amah Chibundu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Amah Chibundu'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amah Chibundu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amah Chibundu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Sunshine Stars
1 Temmuz 2019 yılında FC Heartland
19 Aralık 2021 yılında Katsina Utd.
1 Aralık 2022 yılında Wikki Tourists
Amah Chibundu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amah Chibundu şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.