Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında?Ömer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?Kibariye kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi ve eşi eşi kim?Cengiz Kurtoğlu'nun eşi kimdir? Fatma Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Fatma Kurtoğlu BiyografisiCengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, eşi kim? Kaç çocuğu var?Amal ne demek, TDK'ya göre Amal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPera Palas'ta Gece Yarısı dizisine Atatürk sahnesi damga vurdu! Şarkıcı Aynur Aydın'ın 'Peygamber' yorumu tepki çekti!Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019 | Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir?Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması geldi! Yeterli stok var mı?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Amal ne demek, TDK'ya göre Amal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amal ne demek, TDK'ya göre Amal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amal ne demek, TDK'ya göre Amal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amal ne demek? Amal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amal kelimesi. Peki amal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amal nedir, amal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AMAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Amal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre amal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşler, işlemler

AMAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- amalierbaa

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT