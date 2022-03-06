Amal ne demek, TDK'ya göre Amal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amal ne demek? Amal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amal kelimesi. Peki amal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amal nedir, amal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre amal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşler, işlemler



AMAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- amalierbaa

