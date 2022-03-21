Amalierbaa ne demek, TDK'ya göre Amalierbaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amalierbaa ne demek? Amalierbaa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amalierbaa kelimesi. Peki amalierbaa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amalierbaa nedir, amalierbaa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMALİERBAA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amalierbaa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amalierbaa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre amalierbaa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Matematikte dört işlem

