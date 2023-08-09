Aman dikkat! Boyları 2.5 metreyi bulabilir! O il ve ilçelerde iki gün boyunca denize girmek yasaklandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli fırtına uyarıları sonrası bir çok il ve ilçede denize girmek ilçe kaymakamlıkları tarafından yasaklandı. Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle denizlerde dalgaların 2.5 metre boylarına çıkacağı ön görülüyor.

YAYINLAMA
Google News
Aman dikkat! Boyları 2.5 metreyi bulabilir! O il ve ilçelerde iki gün boyunca denize girmek yasaklandı!

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı ile birlikte bazı il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girişler yasaklandı. İşte olumsuz hava şartları nedeniyle yasak gelen plaj ve sahiller.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı. Şarköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda dünün ardından bugün de denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, dün bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak vatandaşları uyardı.

DÜZCE

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde 9 Ağustos günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede dün akşamdan itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilerek, "Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamanın ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı

SAKARYA

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali, Kandıra ve Kaynarca'da 2 gün boyunca beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle 9 ve 10 Ağustos'ta denizde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceği belirtildi.

Açıklamada, hava muhalefeti, şiddetli rüzgar ve lodos beklentisi sebebiyle denizde riskli bir ortam oluşacağının tahmin edildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi; "Karadeniz sahillerimiz boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyunun 9 ve 10 Ağustos'ta 2 metreye ulaşacağı yönünde tahminler var. Tatilcilerimize bu şartlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz sahillerde kırmızı bayrak çekerek, misafirlerimizi denize girmemeleri konusunda anonslarla uyaracaktır. Lütfen onların hayatını ve kendi hayatınızı riske atmayın ve uyarıları dikkate alın."

İSTANBUL'DA YASAK GELEN SAHİLLER

İstanbul'da da bazı sahillerde denize girmek yasaklandı. Şile ve Silivri'de olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak şöyle denildi; "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır"

SİLİVRİ

Silivri İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 Ağustos 2023 tarihinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" denildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sinop’ta seyir halindeki kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı!
Sinop’ta seyir halindeki kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı!
Tekirdağ’da şüpheli ölüm! Arkadaşını ziyarete gittiği iş yerinde cansız bedeni bulundu
Tekirdağ’da şüpheli ölüm! Arkadaşını ziyarete gittiği iş yerinde cansız bedeni bulundu
3 gündür kayıp olan yaşlı adamın, cesedi bulundu!
3 gündür kayıp olan yaşlı adamın, cesedi bulundu!
Maltepe'de korku dolu anlar! Tartıştığı adama satırla saldırdı!
Maltepe'de korku dolu anlar! Tartıştığı adama satırla saldırdı!
Son Haberler
Doğal ortamından şehir merkezine inen alaca sansar markette panik yarattı!
Doğal ortamından şehir merkezine inen alaca sansar markette panik yarattı!
Aman dikkat! Boyları 2.5 metreyi bulabilir! O il ve ilçelerde iki gün boyunca denize girmek yasaklandı!
Aman dikkat! Boyları 2.5 metreyi bulabilir! O il ve ilçelerde iki gün boyunca denize girmek yasaklandı!
Parkta hamile kadına taciz iddiası Esenyurt'u ayağı kaldırdı! Çevredekiler yaşlı adamı linç etmek istedi!
Parkta hamile kadına taciz iddiası Esenyurt'u ayağı kaldırdı! Çevredekiler yaşlı adamı linç etmek istedi!
Çamlıyayla’da üretici kadınlar hünerlerini sergilemek için stantları kurdu
Çamlıyayla’da üretici kadınlar hünerlerini sergilemek için stantları kurdu
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Çok Okunanlar
Menderes’e büyük saygısızlık günler sonra düzeltildi
Menderes’e büyük saygısızlık günler sonra düzeltildi
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Almanya'da temmuz ayı enflasyonu açıklandı!
Almanya'da temmuz ayı enflasyonu açıklandı!
Antalya’da karavanlara zabıta operasyonu!
Antalya’da karavanlara zabıta operasyonu!
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Ekmek yapmak için yakılan tandırdan sıçrayan alevler iki ev ve samanlığı yaktı!
Ekmek yapmak için yakılan tandırdan sıçrayan alevler iki ev ve samanlığı yaktı!
Yorumlananlar
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Togg duyurdu hız kesmeden devam ediyor, teslim edilen araç sayıları açıklandı
Togg duyurdu hız kesmeden devam ediyor, teslim edilen araç sayıları açıklandı
Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"
Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"