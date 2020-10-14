Aman dikkat! Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı Samsun İtfaiyesi uyardı!

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı. Ölümle sonuçlanan soba zehirlenmeleri ve konut yangınlarının büyük kısmının bacalardan kaynaklandığı bildirildi.

Kış mevsimi arifesinde lodostan kaynaklı karbon monoksit zehirlenmeleri ile yangınlar konusunda önemli bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, konut yangınlarının sebepleri arasında bacaların ilk sırada yer aldığını söyledi. Samsun'da her yıl ortalama 400-500 civarında konut yangınına müdahale ettiklerini ifade eden Zengin, büyük kısmının elektrik kontağı ve bacadan kaynaklandığını belirtti.

"Baca temizliği yapılmalı"

Zengin, "Konut yangınlarının ve soba zehirlenmelerinin nedeni, baca temizliğinin yapılmamasıdır. Bacalarını temizlettirmeyenler, muhtemel bir yangının başka dairelere de sıçramasına davetiye çıkaracaktır. Baca çekişinin iyi olmadığı konutlarda aşırı lodosun da etkisiyle geri tepmelerden kaynaklı karbonmonoksit sızıntısının, ölümlere neden olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız baca temizliğini yetkili firmalara mutlaka yaptırmalı, baca ile soba arasındaki mesafe kurallarına uyulmalı, borular kısa tutulmalıdır" bilgisini paylaştı.

"Soba söndürülmeden uyumamalıyız"

Konutlarda baca temizliğinin yılda en az bir kez, alışveriş merkezlerindeki restoranlarda ise 2 ayda bir kez yaptırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Zengin, "Soba söndürülmeden uyumamalıyız. Yanan sobanın yakınına kurutma amaçlı elbise konulmamalıdır. Soba tutuşturulurken benzin, tiner gibi maddeler kullanmamalı, çıra, talaş, kağıt kullanılmalıdır. Soba zehirlenmesi, gaz ve LPG kaçaklarına karşı en etkili tedbir temiz hava girişidir" ifadelerini kullandı.