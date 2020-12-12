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Aman Dikkat! Tüm herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada son gün 31 Aralık

Aliağa Belediyesi, vatandaşlara vergi yapılandırma imkânından yararlanma çağrısında bulundu.

Aman Dikkat! Tüm herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada son gün 31 Aralık

'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında, vatandaşların emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri, yasanın öngördüğü diğer vergi ve para cezaları, 213 sayılı kanun kapsamındaki alacaklar ile 6183 sayılı kanun kapsamındaki alacakların yeniden yapılandırma işlemleri devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, vatandaşlara vergi yapılandırma imkânından yararlanma çağrısında bulundu. Vatandaşlar, yapılandırma için yıl sonuna kadar ebelediye.aliaga.bel.tr adresinden sisteme üye olarak online ya da Aliağa Belediyesi Merkez, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet binalarına bizzat giderek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Vatandaşlar vergi ve para cezalarını peşin ödemeleri halinde yüzde 90 faiz indirimi uygulanıyor. Ayrıca vatandaşlar, ödemelerini kredi kartı ile yapılabildiği gibi taksitlendirme fırsatlarından da yararlanabiliyor.

Aman Dikkat! Tüm herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada son gün 31 Aralık



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