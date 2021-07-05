Aman dikkat! Yaz yağmurlarına yakalanmayın! 5 Temmuz 2021 Pazartesi il il, haritalı hava durumu
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bölümünün güneşli olacağı ancak Karadeniz ve Marmara'da bazı illerde yağışların görüleceği ifade edildi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi akşam saatlerine kadar 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısında yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.