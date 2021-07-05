Aman dikkat! Yaz yağmurlarına yakalanmayın! 5 Temmuz 2021 Pazartesi il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi akşam saatlerine kadar 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısında yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.