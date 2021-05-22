Aman Kerem Bürsin duymasın! İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel mesajı

Son günlerde Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, verdiği bir röportaj İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini belirtmişti. 'Sense8' dizisiyle tanınan Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e yanıt geldi.

MİGUEL ANGEL SİLVESTRE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Hande Erçel, başrolü paylaştıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından Kerem Bürsin ile uzun süre reddettikleri aşklarını ilan etmişti. Yeni başladığı düşünülen aşk dolu dizgin devam ederken, Hande Erçel, Miguel Angel Silvestre ile gündeme geldi.

İspanyol yıldız, 3.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabı üzerinden Hnade Erçel'e dikkat çeken bir yanıt verdi. Silvestre, Erçel'in fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" karşılığını verdi.

Miguel Angel Silvestre'nin cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Aman Kerem Bürsin duymasın" şeklinde yorumlar yapıldı.

