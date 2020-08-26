Dünyada milyonlarca takipçiye sahip olan Amanda Cerny, takipçilerinin büyük bir bölümünü Türkiye'den oluşuyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelerek ülkemizdeki ününe ün katan Cerny, sosyal medyada, Instagram, Snapchat ve Vine gibi platformlardan çektiği fotoğraflar ve videolar ile popülerliğini koruyor. Instagram'da 25.7 milyon takipçiye sahip olan Amanda Cerny, genellikle çektiği erotizm içerikleri videoları ile biliniyor. Türkiye'deki takipçilerine ithafen ve Türkiye sevgisini her fırsatta göstermeye çalışan Cerny'in Türk bayrağı ile çekildiği fotoğraflarda mevcut. Peki güzelliğiyle dikkat çeken Amanda Cerny kimdir? Ne iş yapar? Kaç yaşında? Boyu kaç? Instagram hesabı ne? Bu soruların cevapları haberimizde...

AMANDA CERNY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Amanda Cerny, ABD'nin doğusunda yer alan Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde dünyaya geldi. Florida State Üniversitesinde eğitim gören Cerny, öğrencilik yıllarını burada geçirdi. Daha sonra 2011'de dünyaca ünlü erotizm dergisi olan PlayBoy'da ayın oyun arkadaşı seçildi ve modellik kariyerine ilk adımını bu şekilde attı.

Ancak popülaritesine sosyal medya üzerinden sahip olan Amanda Cerny, ilk olarak Vine platformunun çokça kullanıldığı dönemde ünlenmeye başladı. Vine'da çektiği komedi videolarıyla ve fiziğiyle dikkatleri çeken Cerny, kısa sürede dünyaca ünlü bir isim haline geldi. O dönem takipçi sayısını 2 milyona kadar çıkartan ünlü fenomen, Vine platformunun popülerliği kaybolduktan sonra kendisini Snapchat ve Intagram'da gösterdi. Özellikle Instagram'da ki paylaşımlarıyla yükselişe geçen Cerny'in Türkiye'de oldukça büyük bir hayran kitlesi mevcut.

Amanda Cerny bir zamanlar Justin Bieber ile olan birlikteliğinden dolayıda adından bayağı söz ettirmişti.

Fitness ile uğraşan Amanda Cerny şuan Los Angeles, California'da yaşıyor.

Aslen kökeni baba tarafından İtalyan olan Amanda Cerny anne tarafından ise Çek asıllıdır. Bir dönem playboy için modellik yapmış ülkesinde model olarak tanınan bir isimdir. Son dönemlerde daha çok televizyon şovları ve komedi dalında programları ile gündeme gelmektedir.

26 Haziran 1991'de dünyaya gelen Amanda Cerny, 29 yaşında.

BOYU KAÇ?

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Cerny, 1,67m boyuna sahip.

AMANDA CERNY NE İŞ YAPAR?

Öğrenciliğini Florida State Üniversitesinde bitiren Amanda Cerny, mezun olduktan sonra dünyaca ünlü erotizm dergisi PlayBoy'da modellik yaparak modellik kariyerine başladı. Ancak aynı zamanda oyunculukta yapan Cerny, şu sıralar sosyal medya fenomeni olarak biliniyor.

INSTAGRAM HESABI: amandacerny