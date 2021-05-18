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  3. Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Tam kapanmanın bitmesi ve havalarını ısınmasıyla birlikte doğa yürüyüşçüleri ve amatör fotoğrafçılar Amanos Dağları'na akın etti.

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Hassa ilçesinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Mığır Tepesine gelen doğa severler ve amatör fotoğrafçılar, temiz hava ve doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Ziyaretçiler, ormanlık alanda yürüyüş yaptı, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bol bol fotoğraf çekti.

Amanosları ziyarete gelenlerden Çetin Maden, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından böyle bir geziye çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Bölgeye grup olarak geldiklerini ve kendilerini tabiatın güzelliklerine bıraktıklarını dile getiren Maden, "Farklı tabiat bitkileriyle iç içeyiz. Mutlu olduk, stres attık ve eğlendik. Tabiatı seven arkadaşların gelip buraları görmesini tavsiye ederim." dedi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

Amanos Dağları doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu

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