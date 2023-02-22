Amao Oluwasegun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amao Oluwasegun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amao Oluwasegun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amao Oluwasegun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amao Oluwasegun 15 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amao Oluwasegun Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Amao Oluwasegun'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amao Oluwasegun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amao Oluwasegun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amao Oluwasegun şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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