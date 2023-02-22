Amao Oluwasegun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amao Oluwasegun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amao Oluwasegun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amao Oluwasegun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.