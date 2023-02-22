Amar Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amar Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Abdullahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.