Amar Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amar Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amar Abdullahi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amar Abdullahi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Amar Abdullahi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Amar Abdullahi'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amar Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amar Abdullahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ekim 2021 yılında Wikki Tourists
Amar Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amar Abdullahi şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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