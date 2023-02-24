Amar Jasarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Jasarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Jasarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Jasarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Jasarevic 27 Mayıs 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Jašarević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Jasarevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lehmanns Management yapmaktadır. Amar Jasarevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Amar Jasarevic'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Jasarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Jasarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Jasarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Jasarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2018 yılında Sarajevo U19

31 Temmuz 2020 yılında Radnik Hadzici

10 Haziran 2021 yılında FK Sarajevo

5 Ağustos 2021 yılında Radnik Hadzici

Amar Jasarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Jasarevic şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Amar Jasarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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