Amar Mehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Mehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Mehic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Mehic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Mehic 28 Eylül 2000 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Mehić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Mehic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Amar Mehic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Mehic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Mehic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Mehic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Mehic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Mehic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar

14 Şubat 2020 yılında NK Jajce

15 Haziran 2020 yılında Zeljeznicar

15 Temmuz 2020 yılında Igman Konjic

31 Aralık 2020 yılında Zeljeznicar

1 Mart 2021 yılında Zvijezda G.

30 Haziran 2021 yılında Zeljeznicar

23 Temmuz 2021 yılında FK Gorazde

31 Aralık 2021 yılında Zeljeznicar

24 Şubat 2022 yılında P. Biograd

5 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Amar Mehic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Mehic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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