Amar Memic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Memic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Memic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Memic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amar Memic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Memic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Memic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Memic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Memic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Memic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Memic 20 Ocak 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Memić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Memic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Irfan Redžepagić yapmaktadır. Amar Memic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Memic'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amar Memic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Memic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Amar Memic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Memic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Radnik Hadzici

10 Temmuz 2021 yılında NK Bravo

19 Ağustos 2022 yılında Karvina

Amar Memic kimdir

Amar Memic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Memic şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Radnik Hadzici (-2020)

Amar Memic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Amar Memic nereli

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